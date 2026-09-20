У Луврі затримали двох людей через пошкодження у залі з "Моною Лізою"

Французька поліція у суботу затримала двох громадян Німеччини за те, що вони пошкодили стіну у залі Лувру, де зберігається картина "Мона Ліза".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Зазначається, що двоє чоловіків прикріпили скотчем до стіни дві картини у залі, де виставлена "Мона Ліза" Леонардо да Вінчі, пошкодивши одну стіну.

Розміри обох картин становили 30 см × 40 см: на першій був зображений один винуватців у обладунках, а на другій – портрети двох чоловіків у супроводі жінки.

Служба охорони музею затримала обох осіб, а потім викликала поліцію.

Під час добровільного допиту обидва чоловіки, громадяни Німеччини, пояснили, що повісили ці картини заради розваги. Їх викличуть до поліції після того, як музей подасть офіційну скаргу.

Охоронці Лувру виявили незначні пошкодження на стіні під час зняття обох картин. "Мона Ліза" не зазнала жодних пошкоджень, зазначило джерело в поліції.

Лувр, найвідвідуваніший музей світу, вже майже рік перебуває у стані хаосу. 9 жовтня 2025 року група грабіжників за лічені хвилини викрала вісім коштовностей Французької корони з Галереї Аполлона, до якої вони дісталися за допомогою підйомника на вантажівці.

Четверо членів групи були затримані, їм висунули звинувачення. Однак викрадені речі й досі не знайдені, за винятком корони імператриці Євгенії, дружини Наполеона III, яку виявили пошкодженою неподалік від музею. Зараз вона перебуває на реставрації.

У липні Галерея Аполлона в Луврі знову відкрилася для відвідувачів у середу через дев'ять місяців після зухвалого пограбування королівських реліквій вартістю 102 мільйони доларів – але вже без коштовностей у вітринах.