В Лувре задержали двух человек за повреждение стены в зале с "Мона Лизой"

Французская полиция в субботу задержала двух граждан Германии за то, что они повредили стену в зале Лувра, где хранится картина "Мона Лиза".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

Отмечается, что двое мужчин прикрепили скотчем к стене две картины в зале, где выставлена "Мона Лиза" Леонардо да Винчи, повредив одну стену.

Размеры обеих картин составляли 30 см × 40 см: на первой был изображен один из виновников в доспехах, а на второй – портреты двух мужчин в сопровождении женщины.

Служба охраны музея задержала обоих, а затем вызвала полицию.

Во время добровольного допроса оба мужчины, граждане Германии, объяснили, что повесили эти картины ради развлечения. Их вызовут в полицию после того, как музей подаст официальную жалобу.

Охранники Лувра обнаружили незначительные повреждения на стене при снятии обеих картин. "Мона Лиза" не пострадала, отметил источник в полиции.

Лувр, самый посещаемый музей мира, уже почти год пребывает в состоянии хаоса. 9 октября 2025 года группа грабителей за считанные минуты похитила восемь драгоценностей Французской короны из Галереи Аполлона, к которой они добрались с помощью подъемника на грузовике.

Четверо членов группы были задержаны, им предъявили обвинения. Однако похищенные предметы до сих пор не найдены, за исключением короны императрицы Евгении, супруги Наполеона III, которую обнаружили поврежденной недалеко от музея. Сейчас она находится на реставрации.

В июле Галерея Аполлона в Лувре вновь открылась для посетителей в среду, спустя девять месяцев после дерзкого ограбления королевских реликвий стоимостью 102 миллиона долларов – но уже без драгоценностей в витринах.