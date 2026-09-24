Зеленский потрясен нападением украинца на монастырь в Польше, где погиб священник

Президент Владимир Зеленский потрясен нападением, совершенным гражданином Украины в польском городе Ярославе, и рассчитывает на быстрое и тщательное расследование преступления.

Об этом глава государства написал в Telegram, сообщает "Европейская правда".

Президент заявил, что в аббатстве сестёр-бенедиктинок в Ярославе произошло ужасное преступление, совершённое гражданином Украины.

"Потрясены этим злом. На данный момент известно о гибели священника и ранении ещё нескольких человек. Выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего. Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления", – отметил президент Украины.

Он подчеркнул, что виновный в этом злодеянии должен понести полную ответственность в соответствии с законом.

"Рассчитываем на быстрое и тщательное расследование всех обстоятельств. Больно, что люди способны на такие ужасные преступления. Правосудие должно возобладать", – говорится в заявлении главы государства.

24 сентября утром 31-летний гражданин Украины напал с ножом на четырёх мужчин и одну женщину на территории Ярославского аббатства на улице Бенедиктинской в польском городе Ярослав. В результате нападения погиб священник.

В польской прокуратуре сообщили, что украинец в четверг въехал в Польшу с территории Германии. Он направлялся к пограничному переходу в Корчове, однако границу не пересек. Мужчина проник на территорию монастыря, а затем вошел в кухонные помещения. Именно там он, вероятно, столкнулся с первыми людьми, на которых впоследствии было совершено нападение.

В польском правительстве пообещали суровое наказание для подозреваемого.

В украинском посольстве выразили уверенность, что компетентные органы тщательно и объективно установят все обстоятельства трагедии.