Еще четыре страны вызвали дипломатов РФ, чтобы выразить протест за атаку в Лейпциге

Великобритания, Литва, Латвия и Эстония вызвали представителей российских посольств в знак солидарности с Германией, которая обвинила Москву в нападении на аэропорт Лейпцига.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявления министерств иностранных дел этих стран.

МИД Литвы вызвал к себе представителя российского посольства, чтобы вручить ему сразу две ноты протеста – в связи с инцидентом в Лейпциге, а также в связи с продолжающимися атаками на гражданские объекты в Украине.

В ведомстве подчеркнули, что Литва вместе со своими союзниками решительно ответит на любую попытку России осуществить гибридные атаки или другие действия.

"Все попытки России ослабить совместную политику сдерживания и решимости поддерживать Украину обречены на провал", – говорится в заявлении.

Во второй ноте протеста, врученной дипломату РФ, Вильнюс напоминает, что российская атака по Киеву и области 1 сентября унесла жизни двенадцати гражданских. МИД призвал Россию прекратить военную агрессию против Украины и вывести свои оккупационные войска с ее международно признанной территории.

МИД Латвии вызвал к себе временного поверенного в делах посольства России 2 сентября. Ему вручили ноту протеста, в которой осудили атаку в Лейпциге и призвали прекратить совершение подобных враждебных действий на территории государств-членов ЕС и НАТО.

Министерство иностранных дел Эстонии также вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации, чтобы выразить ему осуждение нападения на немецкий аэропорт.

"Цель России – посеять неопределенность, подорвать единство среди западных союзников и отвлечь внимание от поддержки Украины. Мы однозначно осуждаем провокации России против союзников по НАТО и поддерживаем контрмеры Германии, включая дополнительные санкции Европейского Союза", – подчеркнул глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна.

Вслед за европейскими союзниками Великобритания вызвала временного поверенного в делах России в Лондоне.

"Великобритания выражает полную солидарность с Германией после вопиющего и безрассудного нападения России на аэропорт Лейпцига", – сказал представитель британского МИД в комментарии Reuters, добавив, что попытки РФ подорвать решимость союзников Украины были "бесполезными".

Накануне несколько государств-членов Европейского Союза вызвали представителей посольств России из-за гибридной атаки в Лейпциге, ответственность за которую Германия возложила на Москву.

В тот же день Европейский Союз, а также Франция, Бельгия и Нидерланды вызвали представителей посольств России.

1 сентября Германия прямо обвинила Россию в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига в начале августа и объявила ответные меры, среди которых – закрытие генерального консульства в Бонне и "Русского дома" в Берлине.

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