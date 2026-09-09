В Албании надеются на полноправное членство в ЕС к 2030 году

Председатель фракции Социалистической партии в парламенте Албании Таулант Балла заявил, что цель парламентского большинства – завершить переговоры о вступлении в ЕС к 2027 году, а стать полноправным членом – к 2030 году.

Об этом сообщает телерадиокомпания RTSH, пишет "Европейская правда".

По словам главы фракции, цель в том, чтобы переговоры были завершены к следующему Рождеству, а ратификация в парламентах 27 государств-членов состоялась в течение 2028 года.

"Мы должны завершить переговоры о вступлении к следующему Рождеству, обеспечить ратификацию 27 парламентами государств-членов к 2028 году и поднять наш национальный красно-чёрный флаг в самом центре Брюсселя к 2030 году. Мы должны продвигаться вперёд с избирательной реформой; для этого нужны усилия всех политических сил. Роль оппозиции незаменима", – говорит Балла.

Стоит отметить, что Социалистическая партия является правящей в Албании, её возглавляет премьер-министр Эди Рама.

Напомним, в ноябре Албания и ЕС открыли последний кластер в рамках переговоров о вступлении балканской страны в Европейский Союз. А 14 июля 2026 года Албания впервые предварительно закрыла первые переговорные разделы, касающиеся науки и исследований, образования и культуры, а также внешних отношений.

Между тем Венгрия продолжает блокировать открытие кластеров 2 и 3 для Украины. Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов заявлял о возможности завершения переговорного процесса о вступлении в ЕС до конца 2027 года.