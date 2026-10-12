FT: США угрожают заблокировать поставки оружия Украине из-за ударов по НПЗ России

Администрация Трампа угрожает приостановить систему закупок, обеспечивающую Украину американским оружием, чтобы заставить Киев прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре.

Об этом изданию FT заявили неназванные европейские чиновники, сообщает "Европейская правда".

В субботу и воскресенье эти европейские чиновники получали звонки от американских чиновников или были проинформированы о них. По словам европейских собеседников, США оказывают давление на европейские столицы и Киев, пытаясь прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Европейские чиновники добавили, что сообщение США содержало угрозы прекратить обмен разведданными и работу механизма PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) – инструмента для закупки американского оружия, по которому Соединенные Штаты не вносят никаких финансовых взносов.

"Они звонят в Киев… они звонят всем (в Европе)", – сказал чиновник, получивший звонок от представителя Министерства обороны США.

Одним из тех, кто заявил, что с ним связались американские чиновники, является Павел Палиса – военный советник президента Украины Владимира Зеленского и бывший генерал 93-й механизированной бригады.

Белый дом отказался подтвердить или прокомментировать эти звонки.

Белый дом также отказался сообщить, прислушивается ли Дональд Трамп к предложению Зеленского заставить Владимира Путина согласиться на полное прекращение огня на 60 дней, чтобы Украина могла провести выборы.

Как известно, Трамп обвинил украинского президента Владимира Зеленского в нежелании завершить войну, заявив, что Украине "пора выбрать нового лидера".

Это произошло после объявления Трампом договоренности с главой Кремля Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

После этого Зеленский заявил, что решение президента Трампа в одностороннем порядке отменить санкции против России и разрешить ей экспортировать дизельное топливо является "несправедливым и нечестным".