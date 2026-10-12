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Міністр оборони Британії: ми підтримуємо Зеленського

Новини — Понеділок, 12 жовтня 2026, 09:19 — Христина Бондарєва

Британський міністр оборони Вес Стрітінг висловив свою підтримку президенту України  після висловлювань президента США Дональда Трампа.

Про це він заявив у неділю в ефірі BBC, повідомляє "Європейська правда".

Стрітінг зазначив, що уряд Британії хоче "бачити міцну єдність Заходу у рішучості та підтримці України" і вважає своїм обов’язком "спробувати знову об’єднати наших друзів".

"Ми підтримуємо президента Зеленського", – також заявив він.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль підтвердив підтримку Берліном президента Володимира Зеленського після заклику президента США до його усунення.

Нагадаємо, у суботу, 10 жовтня, президент США Дональд Трамп звинуватив українського президента Володимира Зеленського у небажанні завершувати війну, заявивши, що Україні "час обрати нового лідера".

У відповідь глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Зеленський має підтримку українського народу, і саме народ має право ухвалювати рішення.

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Велика Британія Зеленський
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