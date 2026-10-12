Министр обороны Британии: мы поддерживаем Зеленского

Британский министр обороны Уэс Стритинг выразил свою поддержку президенту Украины после высказываний президента США Дональда Трампа.

Об этом он заявил в воскресенье в эфире BBC, сообщает "Европейская правда".

Стритинг отметил, что правительство Великобритании хочет "видеть прочное единство Запада в решимости и поддержке Украины" и считает своим долгом "попытаться вновь объединить наших друзей".

"Мы поддерживаем президента Зеленского", – также заявил он.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль подтвердил поддержку Берлином президента Владимира Зеленского после призыва президента США к его отстранению.

Напомним, в субботу, 10 октября, президент США Дональд Трамп обвинил украинского президента Владимира Зеленского в нежелании завершить войну, заявив, что Украине "пора выбрать нового лидера".

В ответ глава МИД Андрей Сибига заявил, что Зеленский пользуется поддержкой украинского народа, и именно народ имеет право принимать решения.