У Польщі розповіли подробиці про затримання підозрюваних у підпалі об’єкта Starlink

У польській поліції розповіли подробиці про затримання двох підозрюваних у підпалі наземної базової станції супутникового зв’язку Starlink, який стався минулого місяця у селищі Воля-Кробовська.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявив головний комендант поліції генерал-інспектор Марек Боронь під час пресконференції.

За його словами, польські правоохоронці встановили та відтворили підготовку та втечу злочинців з місця події, забезпечили збереження записів, що свідчать про ці конкретні дії.

"Усе це робила спеціальна група, яка тоді була створена для повного встановлення осіб, які вчинили цей акт диверсії та саботажу", – зазначив представник поліції.

Боронь поінформував, що операція проводилась у співпраці з Агентством внутрішньої безпеки за участю офіцерів-посередників польської та німецької поліції за участі Європолу, німецького BKA та поліції чотирьох земель.

"Усі ці докази, які ми сьогодні зібрали, чітко вказують на конкретний диверсійний акт", – наголосив він.

За даними польської поліції, наразі підозрювані очікують на передачу польській стороні в рамках процедури, передбаченої Європейським ордером на арешт.

Пожежа на наземній станції супутникового зв’язку Starlink, яка базується у польському селі Воля-Кробовська сталась увечері 23 вересня.

Прокуратура розпочала розслідування за фактом диверсії та злочину терористичного характеру на користь іноземної розвідки.

12 жовтня польський прем’єр Дональд Туск повідомив, що німецька поліція затримала двох громадян Туреччини за підозрою у підпалі об’єкта Starlink.