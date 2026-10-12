В Польше рассказали подробности о задержании подозреваемых в поджоге объекта Starlink

В польской полиции рассказали подробности о задержании двух подозреваемых в поджоге наземной базовой станции спутниковой связи Starlink, который произошел в прошлом месяце в поселке Воля-Кробовска.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявил главный комендант полиции генерал-инспектор Марек Боронь во время пресс-конференции.

По его словам, польские правоохранители установили и воссоздали ход подготовки и побега преступников с места происшествия, обеспечили сохранность записей, свидетельствующих об этих конкретных действиях.

"Всё это делала специальная группа, которая тогда была создана для полного установления лиц, совершивших этот акт диверсии и саботажа", – отметил представитель полиции.

Боронь сообщил, что операция проводилась в сотрудничестве с Агентством внутренней безопасности при участии офицеров-посредников польской и немецкой полиции, а также при участии Европола, немецкого BKA и полиции четырех земель.

"Все эти доказательства, которые мы сегодня собрали, четко указывают на конкретный диверсионный акт", – подчеркнул он.

По данным польской полиции, в настоящее время подозреваемые ожидают передачи польской стороне в рамках процедуры, предусмотренной Европейским ордером на арест.

Пожар на наземной станции спутниковой связи Starlink, расположенной в польском селе Воля-Кробовска, произошел вечером 23 сентября.

Прокуратура начала расследование по факту диверсии и преступления террористического характера в интересах иностранной разведки.

12 октября польский премьер Дональд Туск сообщил, что немецкая полиция задержала двух граждан Турции по подозрению в поджоге объекта Starlink.