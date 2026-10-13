ЗМІ: затримали ще двох підозрюваних у підпалі об’єкта Starlink у Польщі

У справі підпалу наземної базової станції супутникового зв’язку Starlink, який стався минулого місяця у польському селищі Воля-Кробовська, затримано ще двох підозрюваних.

Про це стало відомо польській радіостанції RMF FM, передає "Європейська правда".

За даними журналістів, одна із затриманих – жінка. Її затримали в Берліні в ході окремої операції антитерористичного підрозділу.

Найімовірніше, ця жінка мала допомагати в логістиці диверсійної операції. Багато що вказує на те, що вона була водійкою затриманих раніше громадян Туреччини.

Тепер польська прокуратура має оцінити конкретну участь цієї особи у підпалі телекомунікаційної установки. Потім буде вирішено, чи є підстави вимагати її екстрадиції до Польщі.

За даними репортера RMF FM, у цій справі також затримано четверту особу. Жодних деталей про неї не повідомляється.

Пожежа на наземній станції супутникового зв’язку Starlink, яка базується у польському селі Воля-Кробовська сталась увечері 23 вересня.

Прокуратура розпочала розслідування за фактом диверсії та злочину терористичного характеру на користь іноземної розвідки.

12 жовтня польський прем’єр Дональд Туск повідомив, що німецька поліція затримала двох громадян Туреччини за підозрою у підпалі об’єкта Starlink.