СМИ: задержаны ещё два подозреваемых в поджоге объекта Starlink в Польше

По делу о поджоге наземной базовой станции спутниковой связи Starlink, произошедшем в прошлом месяце в польском селе Воля-Кробовска, задержаны ещё два подозреваемых.

Об этом стало известно польской радиостанции RMF FM, передает "Европейская правда".

По данным журналистов, одна из задержаных – женщина. Её задержали в Берлине в ходе отдельной операции антитеррористического подразделения.

Скорее всего, эта женщина должна была помогать в логистике диверсионной операции. Многое указывает на то, что она была водителем ранее задержанных граждан Турции.

Теперь польская прокуратура должна оценить конкретное участие этого лица в поджоге телекоммуникационной установки. Затем будет решено, есть ли основания требовать её экстрадиции в Польшу.

По данным репортера RMF FM, по этому делу также задержан четвертый человек. Никаких подробностей о нем не сообщается.

Пожар на наземной станции спутниковой связи Starlink, расположенной в польском селе Воля-Кробовска, произошел вечером 23 сентября.

Прокуратура начала расследование по факту диверсии и преступления террористического характера в интересах иностранной разведки.

12 октября польский премьер Дональд Туск сообщил, что немецкая полиция задержала двух граждан Турции по подозрению в поджоге объекта Starlink.