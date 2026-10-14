У Молдові почали інвентеризацію приміщень для майбутніх укриттів

У Молдові влада розпочала інвентаризацію приміщень, які можна обладнати як укриття на випадок надзвичайних ситуацій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Ці приміщення класифікують за місткістю та рівнем готовності, щоб громадяни знали, де вони можуть сховатися в разі потреби.

Паралельно уряд готує практичний посібник з виживання, у якому буде інформація про те, які запаси кожна сім’я повинна мати вдома та як діяти протягом перших 72 годин потенційної кризи.

"Ми складемо каталог, щоб громадяни знали. Якщо притулок позначений зеленим кольором, це означає, що вони можуть негайно вирушити туди, що він уже підготовлений для розміщення людей на короткий період", – розповів у ефірі Moldova 1 директор Національного центру управління кризами Серджіу Дякону.

Якщо це укриття позначене, наприклад, помаранчевим кольором, це означає, що протягом 36 годин його переобладнають з об’єкта комерційного призначення або зі складського приміщення.

Як розповів Дякону, жодна сучасна цивілізована держава не будує багато притулків виключно для укриття. Більшість держав перейшли від концепції військових сховищ до сховищ подвійного призначення. Тобто в повсякденному житті ці приміщення використовують для комерції, як склади або як розважальні заклади. І лише під час надзвичайних ситуацій – як укриття.

Як повідомлялось, у Латвії створили єдину карту укриттів.

А наприкінці вересня Європейський Союз анонсував виділення 10 млн євро на облаштування укриттів по всій Україні.