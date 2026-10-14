В Молдове начали инвентаризацию помещений для будущих убежищ

В Молдове власти приступили к инвентаризации помещений, которые можно оборудовать в качестве убежищ на случай чрезвычайных ситуаций.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Эти помещения классифицируются по вместимости и уровню готовности, чтобы граждане знали, где они могут укрыться в случае необходимости.

Параллельно правительство готовит практическое руководство по выживанию, в котором будет информация о том, какие запасы каждая семья должна иметь дома и как действовать в течение первых 72 часов потенциального кризиса.

"Мы составим каталог, чтобы граждане были в курсе. Если убежище обозначено зеленым цветом, это означает, что они могут немедленно отправиться туда, что оно уже подготовлено для размещения людей на короткий срок", – рассказал в эфире Moldova 1 директор Национального центра управления кризисами Серджиу Дякону.

Если это укрытие обозначено, например, оранжевым цветом, это означает, что в течение 36 часов его переоборудуют из объекта коммерческого назначения или из складского помещения.

Как рассказал Дьякону, ни одно современное цивилизованное государство не строит много укрытий исключительно для укрытия. Большинство государств перешли от концепции военных убежищ к убежищам двойного назначения. То есть в повседневной жизни эти помещения используются в коммерческих целях – в качестве складов или развлекательных заведений. И только во время чрезвычайных ситуаций – в качестве убежищ.

Как сообщалось, в Латвии создали единую карту убежищ.

А в конце сентября Европейский Союз объявил о выделении 10 млн евро на обустройство убежищ по всей Украине.