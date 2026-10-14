"Иностранная атака на территории ЕС": евродепутаты призывают Брюссель защитить МУС от США

Депутаты Европарламента призвали Еврокомиссию встать на защиту Международного уголовного суда (МУС) от санкций США.

Соответствующее письмо во вторник направили председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, его текст получило издание Politico, сообщает "Европейская правда".

Письмо подписали 58 евродепутатов. Среди инициаторов обращения – председатель комитета Европарламента по экономическим и монетарным вопросам, представительница группы социалистов и демократов Орор Лалюк и депутат от Европейской народной партии из Нидерландов Дирк Готинк.

"Мы официально призываем незамедлительно задействовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы защитить Международный уголовный суд от последствий этих санкций", – говорится в письме.

Евродепутаты также призвали главу Еврокомиссии "четко обозначить границы в отношениях с администрацией США".

Санкции США, о которых объявили в пятницу, 9 октября, грозят полностью отрезать МУС от финансовой системы, функционирующей на основе доллара, а также от большинства поставщиков технологических услуг.

Евродепутаты назвали санкции "атакой иностранного государства на учреждение, расположенное на территории ЕС, с использованием нашей собственной финансовой системы". Они призывают Еврокомиссию задействовать законодательный механизм защиты, известный как Блокирующий регламент (Blocking Statute). Он должен помешать компаниям ЕС выполнять требования американских санкций после завершения 180-дневного переходного периода.

В Европейской комиссии заявили, что сожалеют по поводу решения США ввести санкции против МУС.

Украина заявила о своей поддержке Международного уголовного суда после объявленного решения США о введении санкций против этого учреждения.