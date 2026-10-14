Правительство Германии одобрило "налог на сахар"

В среду правительство Германии одобрило новый налог на сладкие напитки, призванный увеличить доходы бюджета и стимулировать производителей к выпуску более здоровой продукции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Этот налог, который ещё должен быть одобрен парламентом, будет взиматься с подслащенных напитков, общее содержание сахара в которых составляет не менее 5 граммов на 100 миллилитров.

По данным Министерства финансов, к ним относятся лимонады, холодный чай, энергетические напитки и фруктовые соки с добавлением сахара.

Алкогольные напитки, безалкогольное пиво, вина и коктейли не подпадают под действие этого налога.

Чистые фруктовые и овощные соки, несладкие газированные напитки и напитки, содержащие подсластители, – так называемые "напитки с нулевым содержанием сахара" – также будут освобождены от налога.

Планируется ввести две налоговые ставки в зависимости от содержания сахара. Предусмотрены льготы для мелких производителей, хотя точные пороговые значения ещё предстоит определить.

Правительство Германии стремится добиться освобождения от налога для всех предприятий, производящих не более 1 миллиона литров в год, однако для этого требуется разрешение Европейской комиссии.

Новый налог должен вступить в силу 1 июля 2027 года. В следующем году он может принести федеральному правительству 690 млн евро, при этом на 2028 год прогнозируются поступления в размере 925 млн евро, а в последующие годы – от 875 млн до 890 млн евро.

Эти поступления призваны помочь сохранить стабильным уровень взносов в систему обязательного медицинского страхования. В то же время налог должен стимулировать производителей напитков к снижению содержания сахара в их продукции.

Недавно сообщалось, что канцелярия федерального канцлера Германии заблокировала представленный министром финансов Ларсом Клингбайлем законопроект о введении налога на сладкие напитки. Однако впоследствии СМИ сообщили, что коалиция всё-таки смогла договориться об этом налоге.

Идея "налога на сахар" обсуждалась в Германии уже давно, однако до сих пор так и не была реализована.

Аналогичный шаг подготовила Италия – налог сначала должен был вступить в силу в этом году, однако его отложили до 2027 года.