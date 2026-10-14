Болгарія розраховує приєднатися до ініціативи НАТО щодо протидії дронам вже цього місяця

Болгарія планує долучитися до ініціативи НАТО щодо боротьби з дронами до кінця жовтня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив у середу міністр оборони Болгарії Димитар Стоянов, якого цитує Reuters.

Його коментар пролунав на наступний день після того, як внаслідок атаки дрона біля чорноморського узбережжя країни вдруге за останні кілька днів затонуло вантажне судно.

"Болгарія приєднається до цього проєкту якомога швидше. Очікується, що до 30 жовтня ми вже будемо частиною проєкту", – сказав Стоянов під час парламентських слухань.

Прем’єр-міністр Румен Радев 13 жовтня вранці повідомив про черговий напад дронів на два судна поблизу болгарського узбережжя. Одне судно затонуло, 11 моряків зникли безвісти.

Радев скликав екстрене засідання Ради безпеки при Раді міністрів та викликав на розмову посла Росії.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що внаслідок нічного нападу Росії на торгові судна поблизу територіальних вод Болгарії постраждали громадяни України, а також Азербайджану.