Болгария рассчитывает присоединиться к инициативе НАТО по противодействию дронам в этом месяце

Болгария планирует присоединиться к инициативе НАТО по борьбе с дронами до конца октября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил в среду министр обороны Болгарии Димитар Стоянов, которого цитирует Reuters.

Его комментарий прозвучал на следующий день после того, как в результате атаки дрона у черноморского побережья страны во второй раз за последние несколько дней затонуло грузовое судно.

"Болгария присоединится к этому проекту как можно скорее. Ожидается, что к 30 октября мы уже будем частью проекта", – сказал Стоянов во время парламентских слушаний.

Премьер-министр Румен Радев 13 октября утром сообщил об очередном нападении дронов на два судна вблизи болгарского побережья. Одно судно затонуло, 11 моряков пропали без вести.

Радев созвал экстренное заседание Совета безопасности при Совете министров и вызвал на беседу посла России.

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что в результате ночного нападения России на торговые суда вблизи территориальных вод Болгарии пострадали граждане Украины, а также Азербайджана.