Німецькі військові отримають спеціальні дрони для захисту казарм від диверсій

Німецькі збройні сили придбають дрони, які здатні розгорнути сітки для захисту казарм та інших об’єктів від ворожих безпілотників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Як зазначено, згоду на придбання таких дронів дав бюджетний комітет німецького парламенту.

"Дрони-сіткомети вважаються перевіреним оборонним засобом для захисту об’єктів", – йдеться в повідомленні Міністерства оборони Німеччини.

Як правило, їх використовують у поєднанні з іншими системами, такими як засоби радіоперешкод та радіолокатори.

Ці дрони захоплюють ворожі безпілотники за допомогою сітки. На відміну від збивання, цей метод не створює небезпеки від уламків, які летять, що робить їх придатними для використання в міських районах.

На запитання про те, скільки таких дронів Бундесвер має намір придбати, речниця німецького оборонного відомства відмовилася відповідати. З міркувань військової та оперативної безпеки коментарів щодо окремих сум або кількостей надати не можна, пояснила вона.

Нещодавно Федеральна розвідувальна служба (BND) опублікувала суворе попередження щодо діяльності Росії в Німеччині.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна "готується до масштабних гібридних атак, у тому числі до особливо серйозних", і відповість на них "швидко та дуже чітко".

Глава МВС Німеччини Александр Добріндт планує запровадити комплекс заходів, який має охопити захист від безпілотників та диверсій на критичній інфраструктурі.