Немецкие военные получат специальные дроны для защиты казарм от диверсий

Немецкие вооруженные силы приобретут дроны, способные развертывать сетки для защиты казарм и других объектов от вражеских беспилотников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Как отмечается, согласие на приобретение таких дронов дал бюджетный комитет немецкого парламента.

"Дроны-сеткометы считаются проверенным оборонным средством для защиты объектов", – говорится в сообщении Министерства обороны Германии.

Как правило, их используют в сочетании с другими системами, такими как средства радиопомех и радиолокаторы.

Эти дроны захватывают вражеские беспилотники с помощью сети. В отличие от сбивания, этот метод не создает опасности от летящих обломков, что делает их пригодными для использования в городских районах.

На вопрос о том, сколько таких дронов Бундесвер намерен приобрести, пресс-секретарь немецкого оборонного ведомства отказалась отвечать. Из соображений военной и оперативной безопасности комментариев относительно отдельных сумм или количеств дать нельзя, пояснила она.

Недавно Федеральная разведывательная служба (BND) опубликовала строгое предупреждение относительно деятельности России в Германии.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна "готовится к масштабным гибридным атакам, в том числе к особо серьёзным", и ответит на них "быстро и очень чётко".

Глава МВД Германии Александр Добриндт планирует ввести комплекс мер, который должен охватить защиту от беспилотников и диверсий на объектах критической инфраструктуры.