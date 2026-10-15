Politico: у Хорватии есть список "исторических" требований к Черногории перед её вступлением в ЕС

Накануне обсуждения вопроса о расширении Евросоюза лидерами ЕС на саммите в четверг у Хорватии есть ряд опасений по поводу заявки Черногории на вступление.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

В беседе с изданием на встрече Европейской народной партии накануне саммита премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович указал на нерешенные вопросы в рамках переговоров по разделу 23 (Судебная система и основные права) и разделу 31 (Внешняя политика, политика безопасности и обороны).

"Некоторые из них есть в повестке дня уже в течение последних двух лет, и никакого прогресса достигнуто не было. Мы попросим наших коллег помочь им добиться прогресса, если есть цель завершить переговоры", – сказал он.

В распоряжении издания находится документ, в котором выражена озабоченность Хорватии. В нём Загреб подчеркивает, что поддерживает стремление Черногории к членству в ЕС, одновременно указывая на ряд нерешённых споров.

Согласно документу, несколько вопросов связаны с участием Черногории в агрессии против Хорватии в 1990-х годах.

Среди требований Загреба – компенсация гражданам Хорватии, содержавшимся в лагере Моринь, где с октября 1991 года по август 1992 года находилось более 300 хорватов после оккупации части территорий в районе Дубровника сербскими и черногорскими войсками.

Хорватия также требует сохранения и постоянной экспозиции мемориальной доски на территории бывшего лагеря для заключенных, а также переименования муниципального бассейна в Которе, посвященного Зорану Гопчевичу – бывшему игроку сборной по водному поло. Согласно документу, он служил охранником в Морине в 1991 и 1992 годах.

Среди других нерешенных требований – привлечение к ответственности за военные преступления, совершенные во время войны за независимость Хорватии, и дальнейшие переговоры о делимитации границы между двумя странами.

Несмотря на эти споры, Хорватия по-прежнему поддерживает прогресс Черногории в переговорах о вступлении. Страна предварительно закрыла 21 из 33 переговорных разделов, что делает её лидером в процессе расширения ЕС.

Черногория надеется стать членом ЕС в 2028 году, и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что это может стать реальностью.

22 апреля страны ЕС договорились приступить к работе над договором о присоединении этого небольшого балканского государства.