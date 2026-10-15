Генсек НАТО обговорив напади дронів у Чорному морі з лідерами Болгарії і Румунії

Генсек НАТО Марк Рютте розповів про зустріч у Брюсселі з лідерами Болгарії та Румунії.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

За словами Рютте, зустріч була присвячена питанням безпеки в Чорному морі, зокрема, говорили про останні атаки дронів на торгові кораблі.

"Відбулася плідна зустріч із прем’єр-міністром Болгарії Руменом Радевим та президентом Румунії Нікушором Даном, присвячена питанням безпеки в Чорному морі та останнім нападам на торгове судноплавство", – розповів Рютте.

За його словами, Альянс посилив свою присутність уздовж східного флангу, зокрема шляхом розширення можливостей боротьби з безпілотниками.

"НАТО продовжуватиме тісно співпрацювати з нашими союзниками в Чорному морі, адаптуючи нашу позицію щодо стримування та оборони відповідно до потреб", – додав генсек.

Раніше цього дня прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що його країна спільно з Румунією винесе на розгляд лідерів ЄС пропозицію щодо припинення атак дронів на цивільні судна в Чорному морі.

Цього дня неподалік румунського міста Суліна в Чорному морі загорівся танкер під прапором Сан-Марино, на борту судна перебували 12 моряків, восьмеро з них вважаються зниклими безвісти.

У вівторок, 13 жовтня, після чергової атаки біля берегів Болгарії з потопленого дронами судна врятували 5 моряків, 11 – зникли безвісти.

Минулого тижня ще один корабель затонув після атаки дронами поблизу узбережжя Болгарії.