Генсек НАТО обсудил атаки дронов в Чёрном море с лидерами Болгарии и Румынии

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал о встрече в Брюсселе с лидерами Болгарии и Румынии.

Об этом он написал в X, передаёт "Европейская правда".

По словам Рютте, встреча была посвящена вопросам безопасности в Чёрном море, в частности, речь шла о последних атаках дронов на торговые суда.

"Состоялась плодотворная встреча с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым и президентом Румынии Никушором Даном, посвященная вопросам безопасности в Черном море и недавним нападениям на торговое судоходство", – рассказал Рютте.

По его словам, Альянс усилил своё присутствие вдоль восточного фланга, в частности путём расширения возможностей борьбы с беспилотниками.

"НАТО будет продолжать тесно сотрудничать с нашими союзниками в Чёрном море, адаптируя нашу позицию в отношении сдерживания и обороны в соответствии с потребностями", – добавил генсек.

Ранее в этот день премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что его страна совместно с Румынией вынесет на рассмотрение лидеров ЕС предложение о прекращении атак дронов на гражданские суда в Чёрном море.

В этот день недалеко от румынского города Сулина в Черном море загорелся танкер под флагом Сан-Марино, на борту судна находились 12 моряков, восемь из них числятся пропавшими без вести.

Во вторник, 13 октября, после очередной атаки у берегов Болгарии с потопленного дронами судна спасли 5 моряков, 11 – пропали без вести.

На прошлой неделе ещё один корабль потонул после атаки дронов вблизи побережья Болгарии.