СМИ: лидеры ЕС не просили Зеленского "смягчить тон" в общении с Трампом

Лидеры ЕС не оказывали никакого давления на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы убедить его смягчить высказывания в адрес Вашингтона или президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет Politico со ссылкой на свои источники среди дипломатов ЕС, сообщает "Европейская правда".

Зеленский вновь вызвал гнев Трампа, объявив, что Киев возобновит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, хотя недавно президент США призвал украинского лидера уйти в отставку. Впрочем, в ЕС не пытались влиять на общение Зеленского с Трампом, говорят источники издания.

"А что вы ждете, что Зеленский сделает? Он в отчаянии, а ситуация – хуже не бывает", – заявил один из дипломатов, говоривший с изданием на условиях анонимности.

Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил украинского президента Владимира Зеленского в нежелании завершить войну, заявив, что Украине "пора выбрать нового лидера". Также Трамп заявил в интервью, что президент Владимир Зеленский "не тот человек", с которым Штатам стоит иметь дело.

Зеленский выражал опасения, что США могут заключить другие энергетические соглашения с РФ после дизельного соглашения. Также президент Украины выражал разочарование позицией США и заявлял, что "больно, когда Трамп переходит на другую сторону".