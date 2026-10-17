Сенатор Блюменталь: Трамп в очередной раз подтвердил, что стоит на стороне кровожадного головореза

Сенатор Ричард Блюменталь, демократ от штата Коннектикут, который разрабатывал "закон Грема", резко раскритиковал президента США Дональда Трампа за его отказ принимать новые меры давления на Россию в рамках этого закона.

Об этом Блюменталь написал в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

Демократ пояснил, что решение главы Белого дома противоречит воле большинства американцев и их представителей в Конгрессе США.

"Дональд Трамп в очередной раз подтверждает, что он выступает на стороне кровожадного головореза и тех, кто способствует российской военной машине, и против большинства американцев, их представителей в обеих палатах Конгресса и наших европейских союзников", – написал Блюменталь.

Он добавил, что решение Трампа не имеет никакого отношения к национальной безопасности США, а связано исключительно с его подхалимажем перед Владимиром Путиным.

"Надеюсь, что мои коллеги-республиканцы присоединятся ко мне в осуждении этого подлого и трусливого поступка", – написал сенатор.

16 октября президент США Дональд Трамп подписал указ, которым отказался от применения санкций против России в соответствии с "законом Грэма". Глава Белого дома пояснил, что это соответствует национальным интересам США.

Стоит отметить, что 15 октября двухпартийная группа законодателей Конгресса США направила письмо Трампу с призывом выполнить санкционные полномочия, предусмотренные "законом Грэма".

8 октября сенаторы от Демократической и Республиканской партий обратились с письмом к должностным лицам американской администрации, в котором призывают использовать все инструменты, предусмотренные "законом Грема", для давления на Россию.