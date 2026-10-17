У Путіна назвали історичним рішення Трампа зупинити обмеження для РФ за "законом Грема"

Представник російського правителя Кирил Дмитрієв назвав історичним моментом рішення президента США Дональда Трампа не вводити обмеження проти Росії за "законом Грема".

Про це Дмитрієв написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Посланець Путіна заявив, що "закон Грема" міг би фактично повністю зупинити всю економічну співпрацю між Росією та Сполученими Штатами, "завдавши серйозної шкоди насамперед економіці США та світовим ринкам".

"Призупинення дії деяких положень "закону Грема" є важливим і справді історичним моментом… Економічна співпраця між Росією та Сполученими Штатами відповідає інтересам обох країн, сприяє глобальній економічній стабільності та закладає основу для зміцнення довіри й досягнення тривалого миру", – написав Дмитрієв.

Він додав, що "замість санкцій і конфронтації нам потрібні діалог, взаємовигідна співпраця та спільна відповідальність за глобальну стабільність".

16 жовтня президент США Дональд Трамп підписав указ, яким відмовився від застосування санкцій проти Росії за "законом Грема". Глава Білого дому пояснив, що це відповідає національним інтересам США.

Сенатор Річард Блюменталь, який розробляв "закон Грема", різко розкритикував Трампа за його відмову запроваджувати нові кроки для тиску на Росію за цим законом.

Варто зазначити, 15 жовтня двопартійна група законодавців Конгресу США написала лист до Трампа закликом виконати санкційні повноваження, включені до "закону Грема".