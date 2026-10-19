ЄС оцінює, чи Україна зробила достатньо для виплати 3,7 млрд євро "макрофіну"

Європейська комісія наразі оцінює, чи виконала Україна всі умови щодо реформ та змін до законодавства для отримання чергового траншу макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 3,7 млрд євро.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив речник Європейської комісії Балаж Уйварі.

У Єврокомісії вивчають закони, які Верховна Рада ухвалила минулого тижня, щоб прийняти рішення щодо наступної виплати "макрофіну".

"Минулого тижня Верховна Рада ухвалила низку важливих законів. Наразі ми аналізуємо ці закони, після чого сформулюємо нашу оцінку", – заявив Уйварі.

Він нагадав, що ЄС вже виплатив Україні перший транш макрофінансової допомоги у 2026 році.

Як повідомляла "Європейська правда", Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №16051-1 щодо оподаткування ПДВ міжнародних посилок та електронної торгівлі, що є необхідним для отримання фінансової допомоги від ЄС.

У Єврокомісії раніше говорили, що якщо Україна не затвердить закон про скасування ПДВ-пільги для імпортованих посилок низької вартості, вона ризикує не отримати транш "макрофіну" у розмірі 3,7 млрд євро.