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ЕС оценивает, сделала ли Украина достаточно для выплаты 3,7 млрд "макрофина"

Новости — Понедельник, 19 октября 2026, 15:45 — Татьяна Высоцкая, из Брюсселя
Европейская комиссия в настоящее время оценивает, выполнила ли Украина все условия по проведению реформ и внесению изменений в законодательство для получения очередного транша макрофинансовой помощи от ЕС в размере 3,7 млрд евро.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил спикер Европейской комиссии Балаж Уйвари.

В Еврокомиссии изучают законы, которые Верховная Рада приняла на прошлой неделе, чтобы принять решение о следующей выплате макрофинансовой помощи.

"На прошлой неделе Верховная Рада приняла ряд важных законов. Сейчас мы анализируем эти законы, после чего сформулируем нашу оценку", – заявил Уйвари.

Он напомнил, что ЕС уже выплатил Украине первый транш макрофинансовой помощи в 2026 году.

Как сообщала "Европейская правда", Верховная Рада приняла в целом законопроект №16051-1 относительно обложения НДС международных посылок и электронной торговли, что является необходимым условием для получения финансовой помощи от ЕС.

В Еврокомиссии ранее заявляли, что если Украина не примет закон об отмене льготы по НДС для импортируемых посылок низкой стоимости, она рискует не получить транш макрофинансовой помощи в размере 3,7 млрд евро.

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Еврокомиссия Финансовая помощь
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