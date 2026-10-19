ЕС оценивает, сделала ли Украина достаточно для выплаты 3,7 млрд "макрофина"

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил спикер Европейской комиссии Балаж Уйвари.

В Еврокомиссии изучают законы, которые Верховная Рада приняла на прошлой неделе, чтобы принять решение о следующей выплате макрофинансовой помощи.

"На прошлой неделе Верховная Рада приняла ряд важных законов. Сейчас мы анализируем эти законы, после чего сформулируем нашу оценку", – заявил Уйвари.

Он напомнил, что ЕС уже выплатил Украине первый транш макрофинансовой помощи в 2026 году.

Как сообщала "Европейская правда", Верховная Рада приняла в целом законопроект №16051-1 относительно обложения НДС международных посылок и электронной торговли, что является необходимым условием для получения финансовой помощи от ЕС.

В Еврокомиссии ранее заявляли, что если Украина не примет закон об отмене льготы по НДС для импортируемых посылок низкой стоимости, она рискует не получить транш макрофинансовой помощи в размере 3,7 млрд евро.