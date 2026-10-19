В Еврокомиссии "активно работают" над 22-м пакетом санкций ЕС против России

Европейская комиссия активно работает над подготовкой нового, 22-го пакета санкций Евросоюза против России, но пока неизвестно, когда он будет представлен.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондентки "Европейской правды" в Брюсселе, сообщили пресс-секретари Еврокомиссии.

В ЕС активно работают над новым, 22-м пакетом санкций против России.

"Мы активно работаем над следующим пакетом санкций против России. Поэтому вопрос заключается в том, когда это произойдет, а не в том, произойдет ли это вообще", – заявила главная пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

Однако она не сообщила, когда именно можно ожидать презентацию нового пакета санкций.

"Как вы знаете, мы всегда ищем способы устранить пробелы в следующих пакетах санкций, а также способы противодействия обходу санкций. Работа журналистов-расследователей чрезвычайно важна также для нас, поскольку помогает нам выявлять некоторые из тех сфер, в отношении которых нам потенциально необходимо вводить санкции", – рассказала пресс-секретарь Еврокомиссии Шивон МакГарри.

Она также добавила, что не располагает информацией о дате принятия решения о 22-м пакете санкций Еврокомиссией.

Как сообщала "Европейская правда", 16 октября председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в присутствии президента Украины Владимира Зеленского анонсировала новый, 22-й пакет санкций против РФ, а также заверила, что санкции ЕС против России не будут сняты до окончания войны.

Ранее сообщалось, что санкции ЕС против России все больше затрагивают национальные интересы государств-членов, что затрудняет принятие новых санкционных пакетов.

Напомним, в МИД России почти через два месяца после утверждения Евросоюзом 21-го пакета антироссийских санкций объявили об ответных мерах.