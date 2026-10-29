Прем’єр Румунії обговорив з генсеком НАТО атаки у Чорному морі

Прем’єр-міністр Румунії Лука Нікулеску у четвер провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте щодо погіршення безпекової ситуації в Чорному морі.

Про це Нікулеску повідомив в X, пише "Європейська правда".

Генсек НАТО та глава уряду Румунії обговорили погіршення ситуації з безпекою у Чорному морі та зростаючі гібридні загрози, з якими стикаються члени Альянсу на східному фланзі.

"Ескалація напруженості в нашому регіоні вимагає підвищеної пильності союзників та рішучої, скоординованої реакції", – наголосив Нікулеску.

Він висловив вдячність Рютте за нещодавно оголошені додаткові можливості спостереження та розвідки в регіоні Чорного моря.

Генсек НАТО зазначив, що в розмові йшлося про важливість свободи судноплавства, а також про необхідність посилення підтримки України.

28 жовтня болгарський міністр оборони Димитар Стоянов повідомив про ще один випадок ураження торговельного судна дронами у виключній економічній зоні країни у Чорному морі. Контейнеровоз під прапором Ліберії був уражений приблизно за 21 милю на південний схід від болгарського міста Шабла. Судно вирушило з Ізраїлю, а кінцевим пунктом призначення була Румунія.

На борту контейнеровоза перебували четверо громадян України, їх евакуювали.

Як відомо, у Чорному морі біля узбережжя Румунії 23 жовтня затонуло комерційне судно, яке, схоже, було вражене дроном.

У пресслужбі Міністерства закордонних справ України повідомили про загиблого моряка-українця внаслідок інциденту.