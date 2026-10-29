Премьер Румынии обсудил с генеральным секретарем НАТО атаки в Чёрном море

Премьер-министр Румынии Лука Никулеску в четверг провёл телефонный разговор с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте по поводу ухудшения ситуации с безопасностью в Чёрном море.

Об этом Никулеску сообщил в X, пишет "Европейская правда".

Генеральный секретарь НАТО и глава правительства Румынии обсудили ухудшение ситуации с безопасностью в Чёрном море и растущие гибридные угрозы, с которыми сталкиваются члены Альянса на восточном фланге.

"Эскалация напряженности в нашем регионе требует повышенной бдительности союзников и решительной, скоординированной реакции", – подчеркнул Никулеску.

Он выразил благодарность Рютте за недавно объявленные дополнительные возможности наблюдения и разведки в регионе Черного моря.

Генеральный секретарь НАТО отметил, что в ходе беседы речь шла о важности свободы судоходства, а также о необходимости усиления поддержки Украины.

28 октября болгарский министр обороны Димитар Стоянов сообщил об очередном случае поражения торгового судна дронами в исключительной экономической зоне страны в Черном море. Контейнеровоз под флагом Либерии был поражён примерно в 21 миле к юго-востоку от болгарского города Шабла. Судно вышло из Израиля, а конечным пунктом назначения была Румыния.

На борту контейнеровоза находились четверо граждан Украины, их эвакуировали.

Как известно, в Чёрном море у побережья Румынии 23 октября затонуло коммерческое судно, которое, по всей видимости, было поражено дроном.

В пресс-службе Министерства иностранных дел Украины сообщили о гибели украинского моряка в результате инцидента.