У Німеччині зробили крок до будівництва ще однієї бази ВМС на Північному морі

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і прем’єр-міністр Нижньої Саксонії Олаф Ліс підписали декларацію про наміри щодо будівництва нової військово-морської бази в Емдені.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Die Zeit.

Згідно з планами Бундесверу, на узбережжі Північного моря в Нижній Саксонії, в Емдені, побудують новий військово-морський порт для Бундесверу. За словами Пісторіуса, це буде інвестиція на мільярди євро. За можливості порт планують завершити на початку 2030-х років.

Наразі ВМС Німеччини є найменшими за чисельністю за всю історію Бундесверу, хоча водночас вони мають виконувати найбільші та найскладніші завдання. Тому ВМС будуть розширюватися. У німецькому оборонному відомстві наголошують на важливості, щоб ВМС, окрім Вільгельмсгафена, отримали другу базу на Північному морі. Це зробить флот більш гнучким і мобільним.

"У разі надзвичайної ситуації це ускладнить прогнозування наших дій і розширить наші оперативні можливості. Зрештою, саме це має значення", – сказав Пісторіус.

Наразі військово-морська база у Вільгельмсгафені є єдиною базою ВМС Німеччини на узбережжі Північного моря. Останнім часом ВМС та Міністерство оборони Німеччини розглядали можливість створення додаткових баз, зокрема у Бремергафені.

Новий військово-морський порт матиме причали для семи фрегатів, десяти мінних тральщиків і десяти буксирів. Очікується, що там працюватиме понад тисяча військовослужбовців та цивільних працівників.

За словами міністра, у довгостроковій перспективі в Емдені можуть створити до 2000 робочих місць у ВМС.

На користь Емдена як місця для нової бази також свідчать наявність значних вільних площ і зручний вихід до Північної Атлантики, зазначив Олаф Ліс. Територія, де планують побудувати військово-морський порт, наразі значною мірою не забудована.

Канцелярія уряду Нижньої Саксонії виступала за вибір Емдена як місця для базування ВМС. До 1997 року там уже була військово-морська база.