В Германии сделали шаг к строительству еще одной базы ВМС на Северном море

Министр обороны Германии Борис Писториус и премьер-министр Нижней Саксонии Олаф Лис подписали декларацию о намерениях по строительству новой военно-морской базы в Эмдене.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Die Zeit.

Согласно планам Бундесвера, на побережье Северного моря в Нижней Саксонии, в Эмдене, построят новый военно-морской порт для Бундесвера. По словам Писториуса, это будет инвестиция на миллиарды евро. По возможности порт планируют завершить в начале 2030-х годов.

В настоящее время ВМС Германии являются самыми малочисленными за всю историю Бундесвера, хотя в то же время они должны выполнять самые крупные и сложные задачи. Поэтому ВМС будут расширяться. В немецком оборонном ведомстве подчеркивают важность того, чтобы ВМС, помимо Вильгельмсхафена, получили вторую базу в Северном море. Это сделает флот более гибким и мобильным.

"В случае чрезвычайной ситуации это затруднит прогнозирование наших действий и расширит наши оперативные возможности. В конце концов, именно это имеет значение", – сказал Писториус.

В настоящее время военно-морская база в Вильгельмсхафене является единственной базой ВМС Германии на побережье Северного моря. В последнее время ВМС и Министерство обороны Германии рассматривали возможность создания дополнительных баз, в частности в Бремерхафене.

Новый военно-морской порт будет иметь причалы для семи фрегатов, десяти минных тральщиков и десяти буксиров. Ожидается, что там будут работать более тысячи военнослужащих и гражданских сотрудников.

По словам министра, в долгосрочной перспективе в Эмдене могут создать до 2000 рабочих мест в ВМС.

В пользу Эмдена как места для новой базы также говорят наличие значительных свободных площадей и удобный выход к Северной Атлантике, отметил Олаф Лис. Территория, где планируется построить военно-морской порт, в настоящее время в значительной степени незастроенная.

Канцелярия правительства Нижней Саксонии выступала за выбор Эмдена в качестве места базирования ВМС. До 1997 года там уже существовала военно-морская база.