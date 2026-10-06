Во Франции возобновились протесты школьников

По всей Франции во вторник запланированы масштабные акции в рамках протестного движения старшеклассников, набравшего обороты в конце сентября.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Новый день мобилизации старшеклассников поддерживают несколько профсоюзов, в частности межпрофсоюзная коалиция Министерства образования. По всей стране запланировано провести несколько маршей.

Учащиеся, представители которых призвали продолжить движение после безрезультатной встречи в министерстве в пятницу, требуют увеличения финансирования и осуждают антисанитарные условия в зданиях, переполненные классы и нехватку учителей, особенно в рабочих районах, а также неравенство, вызванное системой поступления в университеты Parcoursup.

Широкая коалиция национальных профсоюзов работников образования призвала к участию во вторничных протестах, которые приведут к остановке работы во многих школах.

"Наши организации призывают к большей поддержке и вниманию к требованиям учащихся старших классов", – заявили организации FSU, CGT, FO, CFDT, Unsa, Sud и Solidaires в совместном заявлении.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес обратился к полиции с просьбой "немедленно вмешаться в случае возникновения каких-либо беспорядков".

"В случае злоупотреблений я прошу вас как можно быстрее реагировать, чтобы положить им конец", – говорится в его письме, с которым ознакомились французские СМИ.

Протест начался в парижском лицее "Софи-Жермен" в 4-м округе французской столицы. Рано утром ученики прибыли группами, чтобы заблокировать вход в свое учебное заведение с помощью мусорных баков и ограждений.

Напомним, школьные протесты во Франции против нехватки учителей и запущенного состояния школьных зданий вспыхнули в Парижском регионе в конце сентября, но становятся всё более жестокими по мере распространения по всей стране: десятки людей получили ранения, а полиция задержала сотни человек.

Из-за протестов во Франции 24 школы были подожжены или разгромлены.

В понедельник, 5 октября, от 400 до 500 французских школ приостановили занятия в связи с протестами.