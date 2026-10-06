Сибіга про атаки дронів на судна біля Болгарії: необхідно усунути джерело небезпеки

Глава МЗС Андрій Сибіга закликав до зміцнення України та обмеження можливостей Росії до агресії після того, як у виключній економічній зоні Болгарії дрони атакували два торгові судна.

Про це Сибіга написав у вівторок у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Міністр підкреслив, що Росія створює небезпечний ланцюг наслідків. Нападаючи на цивільні судна, вона ускладнює судноплавство, а ускладнюючи судноплавство – підвищує ризики, витрати на страхування та транспортні витрати, а також ставить під загрозу постачання продовольства на світові ринки.

"Свобода судноплавства втрачає сенс, якщо Росія може перетворити її реалізацію на ризик для цивільного екіпажу та судна. А глобальна продовольча безпека не може залежати від того, чи зможе зерновоз перетнути Чорне море, не потрапивши під удар російського дрона", – зауважив глава МЗС України.

Він додав, що російські атаки в Чорному морі перетворюються на більші ризики для моряків, вищі витрати на торгівлю та більшу невизначеність щодо постачання продовольства для людей далеко за межами регіону.

"Не можна дозволяти Росії накладати цей прихований податок на міжнародну торгівлю за допомогою насильства та нестабільності. Просто стримувати наслідки – недостатньо. Необхідно усунути джерело небезпеки. Що більше можливостей для ведення цієї війни збереже Росія, то далі поширюватимуться її наслідки", – наголосив Сибіга.

За його словами, саме тому зміцнення України та обмеження можливостей Росії до агресії є інвестицією в безпеку всього регіону.

6 жовтня у виключній економічній зоні Болгарії у Чорному морі дрони атакували два торговельних судна.

Прем’єра Болгарії Румен Радев повідомив, що одне із суден, що зазнало атаки, затонуло, а члени екіпажу вважаються зниклими безвісти.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила занепокоєння через атаку дронів на судна у виключній економічній зоні Болгарії.