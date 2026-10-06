Сибига об атаках дронов на суда у берегов Болгарии: необходимо устранить источник опасности

Глава МИД Андрей Сибига призвал к укреплению Украины и ограничению возможностей России для агрессии после того, как в исключительной экономической зоне Болгарии дроны атаковали два торговых судна.

Об этом Сибига написал во вторник в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

Министр подчеркнул, что Россия создает опасную цепь последствий. Нападая на гражданские суда, она затрудняет судоходство, а затрудняя судоходство – повышает риски, расходы на страхование и транспортные издержки, а также ставит под угрозу поставки продовольствия на мировые рынки.

"Свобода судоходства теряет смысл, если Россия может превратить её реализацию в риск для гражданского экипажа и судна. А глобальная продовольственная безопасность не может зависеть от того, сможет ли зерновоз пересечь Чёрное море, не попав под удар российского дрона", – отметил глава МИД Украины.

Он добавил, что российские атаки в Чёрном море приводят к увеличению рисков для моряков, росту затрат на торговлю и усилению неопределённости в отношении поставок продовольствия для людей далеко за пределами региона.

"Нельзя позволять России вводить этот скрытый налог на международную торговлю с помощью насилия и нестабильности. Просто сдерживать последствия – недостаточно. Необходимо устранить источник опасности. Чем больше возможностей для ведения этой войны сохранит Россия, тем дальше будут распространяться ее последствия", – подчеркнул Сибига.

По его словам, именно поэтому укрепление Украины и ограничение возможностей России к агрессии являются инвестицией в безопасность всего региона.

6 октября в исключительной экономической зоне Болгарии в Черном море дроны атаковали два торговых судна.

Премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил, что одно из судов, подвергшихся атаке, затонуло, а члены экипажа считаются пропавшими без вести.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила обеспокоенность в связи с атакой дронов на суда в исключительной экономической зоне Болгарии.