В Германии возросло число заявлений об отказе от военной службы

В Германии всё больше людей отказываются от военной службы: к концу августа уже было подано более 12 тысяч соответствующих заявлений, что значительно больше, чем за весь предыдущий год.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

С января по конец августа этого года в Федеральное ведомство по делам семьи и гражданских задач поступило 12 102 заявления об отказе от военной службы. Таким образом, количество заявлений уже втрое превысило показатель за весь 2025 год, когда ведомство зарегистрировало 3879 заявлений.

Насколько стремительной является эта тенденция, показывает сравнение с данными за первое полугодие: к концу июня 2026 года федеральное ведомство сообщало о поступлении 5862 заявлений. Таким образом, всего за два месяца их количество удвоилось.

Причинами такого роста, вероятно, являются напряжённая ситуация в сфере безопасности и закон о новой системе военной службы, вступивший в силу 1 января. Его ключевым положением является обязательный медицинский осмотр для молодых мужчин, родившихся в 2008 году и позже. Соответственно, все граждане Германии в год достижения совершеннолетия будут получать анкеты для определения их годности к службе.

Для мужчин заполнение анкеты является обязательным, тогда как для женщин и людей с другой гендерной идентичностью – добровольным. В то же время общей обязанности проходить военную службу после этого пока нет. Мужчины, которых потенциально может коснуться военный призыв, имеют право отказаться от военной службы с оружием по соображениям совести в соответствии с частью 3 статьи 4 конституции Германии.

Заявление об отказе от военной службы по соображениям совести могут подавать не только действующие военнослужащие и резервисты, но и гражданские лица, ранее не проходившие военную службу.

В то же время федеральное ведомство сообщает о серьезных проблемах со многими заявлениями. В настоящее время наблюдается "большое количество неправильно направленных заявлений, которые поступают с содержанием, не соответствующим требованиям для признания, и поэтому их приходится возвращать без рассмотрения", заявила пресс-секретарь ведомства Funke Medien.

Напомним, в конце сентября тысячи школьников в пятницу вышли на акции протеста в Германии против возможного возвращения обязательной военной службы и новых правил обязательного медицинского осмотра.

В этом году Бундесвер уже достиг запланированной численности личного состава – не менее 186 тысяч военнослужащих.

Многие из добровольцев, которые подали заявки на новую военную службу в немецкой армии, физически не соответствуют требованиям.