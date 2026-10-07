Болгария прекратила поиски экипажа судна, затонувшего после атаки дронов

Болгария окончательно прекратила поисково-спасательную операцию по поиску пропавшего экипажа судна, затонувшего после атаки беспилотника во вторник в исключительной экономической зоне страны в Чёрном море.

Об этом телеканалу Nova сообщил вице-адмирал Румен Николов из Исполнительного агентства по вопросам морского управления, передает "Европейская правда".

Операцию по поиску экипажа прекратили 6 октября вечером и больше не планируют возобновлять.

"От моряков первого судна нет следов, и не будет. Отсутствует информация и об обломках дронов. Найдены лодка, три спасательных плота и части оборудования корабля", – заявил Николов.

Он добавил, что инцидент произошел в так называемой "зоне ответственности за поисково-спасательные операции", а не в территориальных водах страны, которые простираются до 12 морских миль от побережья.

Второе судно, подвергшееся атаке дронов в том же районе, было повреждено, но экипаж при содействии болгарских военных успел эвакуироваться.

Правительство Болгарии официально не называет виновных в этой атаке. Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов заявляет, что пока нельзя сказать, были ли дроны, поразившие два корабля, украинскими или российскими.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что украинские ВМС связались с болгарскими коллегами по поводу атаки на два гражданских судна в водах Болгарии и что атаку совершила Россия.

Как известно, 6 октября в исключительной экономической зоне Болгарии в Чёрном море дроны атаковали два торговых судна – ALFA WATAN, плавающее под флагом Того, и ABLE под флагом Палау.

Это второй подобный инцидент за два дня: 5 октября у румынского побережья судно, перевозившее зерно из Украины в Италию, было подбито дронами. Известно о как минимум одном погибшем.