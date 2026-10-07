Литва може обмежити транзит з Росії, якщо загроза чуми підтвердиться

Литва може обмежити транзит російських громадян через свою територію, якщо повідомлення про випадки легеневої чуми в Росії підтвердяться і хвороба становитиме загрозу для країни.

Про це заявив у середу міністр охорони здоров’я Литви Лінас Кукурайтіс в ефірі радіо LRT, передає "Європейська правда".

Міністр повідомив, що будь-які такі заходи будуть узгоджені з Європейським Союзом, який після пандемії COVID-19 встановив процедури обмеження пересування під час надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я.

"Якщо ми побачимо навіть найменшу загрозу, ми порушимо це питання, і рішення будуть ухвалені спільно", – сказав Кукурайтіс.

Він зазначив, що у вівторок зустрівся з представниками основних державних інституцій, відповідальних за боротьбу з таким спалахом. За його словами, Литва розробила процедури реагування та має достатні запаси ліків.

Кукурайтіс наголосив, що повідомлення про випадок легеневої чуми в Росії не були незалежно підтверджені.

"Це водночас тривожна ситуація, і ми хотіли б заспокоїти громадськість", – сказав він, додавши, що до інформації, яка надходить із Росії, ставляться з обережністю, оскільки це "країна, що веде війну та є ворожою".

За його словами, Литва, інші європейські країни та Сполучені Штати пильно стежать за ситуацією.

Національний центр громадського здоров’я Литви заявив, що наразі для жителів Литви немає підвищеного ризику зараження чумою. У центрі зазначили, що наявна інформація є обмеженою і немає можливості незалежно підтвердити, що повідомлений випадок стосувався легеневої чуми.

Президент США Дональд Трамп у вівторок заявив, що у нього запланована телефонна розмова з правителем Росії Владіміром Путіним для обговорення можливого випадку чуми в сибірському науково-дослідному інституті.

У понеділок Трамп заявив, що США готові допомогти Росії в цій ситуації. "Це важка хвороба. Знаєте, раніше ми могли контролювати цю хворобу, але якимось чином ці мікроби стали сильнішими й розумнішими. Вони наче армія", – сказав Трамп журналістам у Білому домі.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив у вівторок, 6 жовтня, що Росія повинна надати більше інформації про смерть працівниці лабораторії з дослідження чуми, яка померла минулого тижня.