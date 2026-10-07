Литва может ограничить транзит из России, если угроза чумы подтвердится

Литва может ограничить транзит российских граждан через свою территорию, если сообщения о случаях легочной чумы в России подтвердятся и болезнь будет представлять угрозу для страны.

Об этом заявил в среду министр здравоохранения Литвы Линас Кукурайтис в эфире радио LRT, передает "Европейская правда".

Министр сообщил, что любые подобные меры будут согласованы с Европейским Союзом, который после пандемии COVID-19 установил процедуры ограничения передвижения во время чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения.

"Если мы увидим даже малейшую угрозу, мы поднимем этот вопрос, и решения будут приняты совместно", – сказал Кукурайтис.

Он отметил, что во вторник встретился с представителями основных государственных институтов, ответственных за борьбу с подобной вспышкой. По его словам, Литва разработала процедуры реагирования и располагает достаточными запасами лекарств.

Кукурайтис подчеркнул, что сообщения о случае легочной чумы в России не были независимо подтверждены.

"Это в то же время тревожная ситуация, и мы хотели бы успокоить общественность", – сказал он, добавив, что к информации, поступающей из России, относятся с осторожностью, поскольку это "страна, ведущая войну и являющаяся враждебной".

По его словам, Литва, другие европейские страны и Соединенные Штаты пристально следят за ситуацией.

Национальный центр общественного здравоохранения Литвы заявил, что в настоящее время для жителей Литвы нет повышенного риска заражения чумой. В центре отметили, что имеющаяся информация ограничена и нет возможности независимо подтвердить, что сообщенный случай касался легочной чумы.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что у него запланирован телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным для обсуждения возможного случая чумы в сибирском научно-исследовательском институте.

В понедельник Трамп заявил, что США готовы помочь России в этой ситуации. "Это тяжелая болезнь. Знаете, раньше мы могли контролировать эту болезнь, но каким-то образом эти микробы стали сильнее и умнее. Они словно армия", – сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил во вторник, 6 октября, что Россия должна предоставить больше информации о смерти сотрудницы лаборатории по исследованию чумы, скончавшейся на прошлой неделе.