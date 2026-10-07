Reform UK виправдала помічників Фараджа щодо ймовірного порушення закону після розслідування ЗМІ

Британська правопопулістська партія Reform UK Найджела Фараджа опублікувала результати внутрішнього розслідування щодо розслідування ЗМІ щодо таємної операції з викриття нелегальних пожертв, яке призвело до відставки двох помічників Фараджа.

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

У розслідуванні партії заявили, що воно "не виявило жодного доказу" того, що Ден Джукс або Джеймс Орр порушили будь-які закони. Обидва вони пішли у відставку минулого місяця, коли репортаж був показаний на каналі Channel 4.

"За підсумками перевірки розслідування не виявило жодних доказів порушення будь-яких законів. Ми вважаємо, що продюсерська компанія – Verbatim – діяла незаконно, і в належний час вживатимемо відповідних правових заходів", – заявив речник Reform UK.

Хоча внутрішнє розслідування виправдало Орра та Джукса у порушенні закону, у звіті зазначено, що це "не виправдовує" "нерозумний" спосіб, у який вони спілкувалися з репортером, що працював під прикриттям.

У своїй заяві Джукс привітав висновок про те, що він не порушив закон.

"Я також розглядаю всі відповідні правові засоби захисту щодо будь-яких неправдивих та наклепницьких заяв, зроблених на мою адресу", – заявив він.

Представник партії на умовах анонімності повідомив, що доля цієї пари буде вирішена лише після завершення розслідування, яке проводить Лондонська поліція.

Як писали, Reform UK перебуває під слідством парламентських органів у зв’язку з незадекларованим пожертвуванням у розмірі 5 млн фунтів від криптомільярдера Крістофера Гарборна.

А зараз партія отримала рекордне фінансування у розмірі 72 млн фунтів від двох інвесторів.

Нещодавні опитування свідчили, що частка британців, які негативно ставляться до лідера Reform UK становить 69%, що стало найвищим показником, який зафіксований у рамках моніторингу YouGov за десятиліття його проведення.