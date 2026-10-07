Reform UK оправдала помощников Фараджа в связи с предполагаемым нарушением закона после расследования СМИ

Британская правопопулистская партия Reform UK Найджела Фараджа опубликовала результаты внутреннего расследования, связанного с расследованием СМИ о секретной операции по раскрытию нелегальных пожертвований, которое привело к отставке двух помощников Фараджа.

Об этом пишет Politico, передает "Европейская правда".

В отчете партии заявили, что расследование "не выявило ни одного доказательства" того, что Дэн Джукс или Джеймс Орр нарушили какие-либо законы. Оба они пошли в отставку в прошлом месяце, когда репортаж был показан на канале Channel 4.

"По итогам проверки расследование не выявило никаких доказательств нарушения каких-либо законов. Мы считаем, что продюсерская компания – Verbatim – действовала незаконно, и в надлежащее время примем соответствующие правовые меры", – заявил пресс-секретарь Reform UK.

Хотя внутреннее расследование оправдало Орра и Джукса в нарушении закона, в отчете отмечается, что это "не оправдывает" "неразумный" способ, которым они общались с репортером, работавшим под прикрытием.

В своем заявлении Джукс приветствовал вывод о том, что он не нарушил закон.

"Я также рассматриваю все соответствующие правовые средства защиты в отношении любых ложных и клеветнических заявлений, сделанных в мой адрес", – заявил он.

Представитель партии на условиях анонимности сообщил, что судьба этой пары будет решена только после завершения расследования, проводимого лондонской полицией.

Как сообщалось ранее, Reform UK находится под следствием парламентских органов в связи с незадекларированным пожертвованием в размере 5 млн фунтов от криптомиллиардера Кристофера Гарборна.

А сейчас партия получила рекордное финансирование в размере 72 млн фунтов от двух инвесторов.

Недавние опросы показали, что доля британцев, негативно относящихся к лидеру Reform UK составляет 69%, что стало самым высоким показателем, зафиксированным в рамках мониторинга YouGov за десятилетие его проведения.