У Британії поліція визнала юридичну помилку з ордером на обшук у експринца Ендрю

У четвер британська поліція заявила, що ордери на обшук об’єктів нерухомості, пов’язаних з братом британського короля Чарльза ІІІ Ендрю Маунтбаттеном-Віндзором, були видані неправомірно і мають бути скасовані.

Заяву британських правоохоронців наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

При цьому в поліції додали, що розслідування щодо молодшого брата короля Чарльза триває.

66-річний Ендрю був заарештований у лютому за підозрою у зловживанні службовим становищем у зв’язку з його стосунками з покійним американським сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном; обшуки були проведені в його маєтках у Сандрінгхемі (східна Англія) та Віндзорі.

Цей арешт став безпрецедентною подією в новітній історії, а фотографія, на якій колишній принц із блідим обличчям залишає поліцейський відділок, потрапила на перші шпальти газет у всьому світі.

Однак згодом Маунтбаттен-Віндзор, який з моменту арешту не робив жодних публічних коментарів, подав судовий позов і клопотав про скасування ордерів на обшук.

Поліція Темз-Веллі заявила, що тепер погоджується з тим, що ці ордери не були видані судами належним чином.

"Ми визнаємо, що початкове рішення суду про видачу ордерів на підставі конкретного законодавчого акту було неправильним, і тому вони мають бути анульовані відповідно до закону", – заявив представник поліції.

Він також додав, що наразі триває судовий розгляд, щоб визначити, як "будуть оброблятися матеріали, вилучені під час обшуків, і чи можемо ми законно утримувати їх з метою сприяння нашому розслідуванню, яке триває".

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Ендрю Маунтбеттена-Віндзора позбавили титулу принца через звинувачення у зв’язках зі скандальним американським фінансистом Епштейном.