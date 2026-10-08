В Британии полиция признала юридическую ошибку с ордером на обыск у бывшего принца Эндрю

В четверг британская полиция заявила, что ордера на обыск объектов недвижимости, связанных с братом британского короля Чарльза III Эндрю Маунтбаттеном-Виндзором, были выданы неправомерно и должны быть отменены.

Заявление британских правоохранителей приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

При этом в полиции добавили, что расследование в отношении младшего брата короля Чарльза продолжается.

66-летний Эндрю был арестован в феврале по подозрению в злоупотреблении служебным положением в связи с его отношениями с покойным американским сексуальным преступником Джеффри Эпштейном; обыски были проведены в его поместьях в Сандрингхэме (восточная Англия) и Виндзоре.

Этот арест стал беспрецедентным событием в новейшей истории, а фотография, на которой бывший принц с бледным лицом покидает полицейский участок, попала на первые полосы газет по всему миру.

Однако впоследствии Маунтбаттен-Виндзор, который с момента ареста не делал никаких публичных комментариев, подал судебный иск и ходатайствовал об отмене ордеров на обыск.

Полиция Темз-Вэлли заявила, что теперь согласна с тем, что эти ордера не были выданы судами надлежащим образом.

"Мы признаем, что первоначальное решение суда о выдаче ордеров на основании конкретного законодательного акта было неправильным, и поэтому они должны быть аннулированы в соответствии с законом", – заявил представитель полиции.

Он также добавил, что в настоящее время продолжается судебное разбирательство, чтобы определить, как "будут обрабатываться материалы, изъятые в ходе обысков, и можем ли мы законно удерживать их в целях содействия нашему продолжающемуся расследованию".

Напомним, в октябре 2025 года Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был лишён титула принца из-за обвинений в связях со скандальным американским финансистом Эпштейном.