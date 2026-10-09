Орбан заперечує, що наказував затримати українських інкасаторів, але каже, що міг би

Колишній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заперечив свою відповідальність за рейд, здійснений напередодні парламентських виборів в Угорщині на український конвой Ощадбанку з валютою та золотом, але стверджує, що за потреби міг би дати відповідну вказівку.

Про це Орбан написав у п’ятницю на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

За словами Орбана, він пишається тим, що за його прем’єрства в Угорщині ліквідували "найбільший корупційний скандал у Європі – фінансові операції української мафії".

"Правоохоронні органи працювали зразково й успішно. Діючи в межах власних повноважень, без вказівок уряду, вони чудово виконали свою роботу. Якби виникла така потреба, я б віддав відповідні розпорядження", – заявив Орбан.

Він додав, що правоохоронці та фахівці, які працювали над цією справою, "заслуговують на визнання та винагороду за свою роботу".

"Ганьба, що нинішній уряд переслідує своїх співробітників, які найкраще служать інтересам країни, лише за те, що вони виконували свій обов’язок", написав Орбан.

У червні глава угорського уряду Петер Мадяр повідомив, що в Угорщині буде проведено розслідування у зв’язку з діями окремих органів щодо захоплення українських інкасаторів та коштів Ощадбанку.

Раніше Мадяр обурився результатами розслідування угорських ЗМІ, яке підтвердило, що Орбан особисто віддав наказ про проведення операції із захоплення українських інкасаторів та майна Ощадбанку у березні.

6 травня угорська сторона повернула Україні гроші та цінності Ощадбанку, які були захоплені у Будапешті у березні. Це відбулось після того, як партія Віктора Орбана "Фідес" програла на виборах.

Детально про безпрецедентний інцидент в Угорщині – у статті "Угорський "гоп-стоп" та мовчання ЄС. Як Орбан узаконив пограбування українців та що буде далі".