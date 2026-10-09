Орбан отрицает, что отдавал приказ задержать украинских инкассаторов, но говорит, что мог бы

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отрицает свою ответственность за рейд, совершенный накануне парламентских выборов в Венгрии на украинский конвой Ощадбанка с валютой и золотом, но утверждает, что при необходимости мог бы дать соответствующее указание.

Об этом Орбан написал в пятницу на своей странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

По словам Орбана, он гордится тем, что во время его премьерства в Венгрии ликвидировали "крупнейший коррупционный скандал в Европе – финансовые операции украинской мафии".

"Правоохранительные органы работали образцово и успешно. Действуя в рамках своих полномочий, без указаний правительства, они прекрасно выполнили свою работу. Если бы возникла такая необходимость, я бы отдал соответствующие распоряжения", – заявил Орбан.

Он добавил, что правоохранители и специалисты, работавшие над этим делом, "заслуживают признания и вознаграждения за свою работу".

"Позор, что нынешнее правительство преследует своих сотрудников, которые лучше всего служат интересам страны, лишь за то, что они выполняли свой долг", – написал Орбан.

В июне глава венгерского правительства Петер Мадьяр сообщил, что в Венгрии будет проведено расследование в связи с действиями отдельных органов по захвату украинских инкассаторов и средств Ощадбанка.

Ранее Мадьяр выразил возмущение результатами расследования венгерских СМИ, которое подтвердило, что Орбан лично отдал приказ о проведении операции по захвату украинских инкассаторов и имущества Ощадбанка в марте.

6 мая венгерская сторона вернула Украине деньги и ценности Ощадбанка, которые были захвачены в Будапеште в марте. Это произошло после того, как партия Виктора Орбана "Фидес" проиграла на выборах.

Подробнее о беспрецедентном инциденте в Венгрии – в статье "Венгерский "гоп-стоп" и молчание ЕС. Как Орбан узаконил ограбление украинцев и что будет дальше".