Колишній генпрокурор Молдови балотуватиметься на пост глави Гагаузії

Александр Стояногло, депутат від опозиційного блоку "Альтернатива" та колишній генеральний прокурор Молдови, буде балотуватися на посаду башкана (керівника) Гагаузії.

Як пише "Європейська правда", про це Стояногло заявив 7 вересня на пресконференції, його цитує Newsmaker.

Стояногло сказав, що буде балотуватися як незалежний кандидат. Він пояснив своє рішення тим, що "далеко не кожну проблему Гагаузії можна вирішити з парламенту".

"Депутат може порушити питання, запропонувати закон, домагатися рішення на державному рівні. Але у башкана інша відповідальність. Це виконавча влада, автономія, це команда, пріоритети, ресурси. Але головне – конкретний результат, за який треба відповідати перед людьми. Особисто я готовий взяти на себе відповідальність за виконавчу владу автономії". – сказав Стояногло.

Він додав, що окремо представить програму з конкретними цілями, термінами та джерелами фінансування.

Стояногло не відмовляється від депутатського мандата, але призупинить діяльність депутата на час передвиборчої кампанії в Гагаузії.

Александр Стояногло – молдовський політик і колишній генеральний прокурор. У 2024 році він балотувався у президенти за підтримки Партії соціалістів, вийшов до другого туру та отримав понад 44% голосів, поступившись Маї Санду.

У 2025 році Стояногло став одним із лідерів опозиційного блоку "Альтернатива".

Вибори башкана Гагаузії відбудуться 15 листопада, одночасно з виборами до Народних зборів автономії.

У серпні 2025 року попередню очільницю Гагаузії від партії "Шор" Євгенію Гуцул визнали винною в участі у незаконному фінансуванні партії та засудили до 7 років позбавлення волі.