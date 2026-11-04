В Европарламенте прокомментировали результаты выборов в США: это может способствовать поддержке Украины

Вице-президент Европейского парламента Кристель Шальдемозе выразила осторожный оптимизм относительно последствий выборов в американский Конгресс для Европы и поддержки Украины.

Об этом она написала в социальных сетях, сообщает "Европейская правда".

Шальдемозе назвала результаты промежуточных выборов в США "невероятными" и выразила надежду, что они принесут положительные сдвиги в вопросе поддержки Украины.

"Я осторожно оптимистична в отношении Европы. Не потому, что теперь всё изменится к лучшему, а потому, что это может способствовать поддержке Украины, "зелёному переходу" и отношениям с внешним миром", – написала Шальдемозе.

Вице-президент Европарламента отметила, что, несмотря на эти результаты, ЕС и в дальнейшем должен сохранить свой курс на укрепление своих позиций и самостоятельность.

Как известно, на промежуточных выборах в Конгресс США Республиканская партия президента Дональда Трампа потеряла большинство в обеих палатах Конгресса.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что результаты промежуточных выборов в США являются не только громкой победой Демократической партии, но и победой американской демократии.

Премьер-министр Испании Педро Санчес отреагировал на результаты промежуточных выборов в Конгресс США, заявив, что американский народ проголосовал "против ненависти".

Президент США Дональд Трамп оправдался за провал своей партии на промежуточных выборах в Конгресс, заявив, что они одержали бы победу, если бы он был в избирательном бюллетене.