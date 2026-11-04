Литва та Німеччина домовилися розширити оборонну співпрацю

У середу, 4 листопада, Міністерство оборони Литви повідомило про те, що Вільнюс та Берлін домовилися розширити співпрацю у сфері оборони між країнами.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Під час Берлінської конференції з питань безпеки міністри оборони Литви та Німеччини – Робертас Каунас і Борис Пісторіус – підписали декларацію про стратегічне співробітництво у сфері оборони.

За даними Міністерства оборони Литви, цей документ знаменує новий етап у партнерстві між двома країнами та визначає довгострокові напрямки подальшої співпраці.

"Ми підписали історичну угоду, яка розширює нашу співпрацю з Німеччиною практично в усіх сферах безпеки", – сказав Каунас.

Він наголосив, що німецька бригада залишається наріжним каменем партнерства, але ця декларація означає розширення можливостей Литви, що відповідають сучасним потребам.

Зокрема мова йде про: збільшення кількості спільних навчань та прискорення процедур військової мобільності. Також, за його словами, країни визначили протиповітряну оборону та захист від безпілотних літальних апаратів одним із пріоритетів.

Очікується, що співпраця розширюватиметься завдяки розвитку оборонних можливостей та зміцненню партнерських відносин в оборонній промисловості.

Також зазначається, що співпраця буде розширюватися завдяки спільним експериментам, що сприяють впровадженню нових технологій.

Країни будуть також працювати над тіснішою співпрацею у сферах логістики, військової мобільності та медичного забезпечення.

Наприкінці жовтня писали, що постійна бригада Бундесверу в Литві використовуватиме засоби радіоелектронної боротьби для раннього попередження про військову активність у Калінінградській області РФ та Білорусі.

Нагадаємо, Литва й Німеччина підписали угоду, що фіналізує усі деталі розміщення бригади Бундесверу, у вересні 2024 року. Підрозділ офіційно почав чергування з травня 2025 року.

Загальна чисельність німецької бригади у Литві становитиме 4 800 військовослужбовців та 200 цивільних співробітників.

Влітку міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що процес розгортання німецької бригади в Литві відбувається згідно з планом, але є певні прогалини у кадрах.