Литва и Германия договорились расширить сотрудничество в сфере обороны

В среду, 4 ноября, Министерство обороны Литвы сообщило, что Вильнюс и Берлин договорились расширить сотрудничество в сфере обороны между странами.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

В ходе Берлинской конференции по вопросам безопасности министры обороны Литвы и Германии – Робертас Каунас и Борис Писториус – подписали декларацию о стратегическом сотрудничестве в сфере обороны.

По данным Министерства обороны Литвы, этот документ знаменует новый этап в партнерстве между двумя странами и определяет долгосрочные направления дальнейшего сотрудничества.

"Мы подписали историческое соглашение, которое расширяет наше сотрудничество с Германией практически во всех сферах безопасности", – сказал Каунас.

Он подчеркнул, что немецкая бригада остается краеугольным камнем партнерства, но эта декларация означает расширение возможностей Литвы, отвечающих современным потребностям.

В частности, речь идет об увеличении количества совместных учений и ускорении процедур военной мобильности. Также, по его словам, страны определили противовоздушную оборону и защиту от беспилотных летательных аппаратов в качестве одного из приоритетов.

Ожидается, что сотрудничество будет расширяться благодаря развитию оборонных возможностей и укреплению партнерских отношений в оборонной промышленности.

Также отмечается, что сотрудничество будет расширяться благодаря совместным экспериментам, способствующим внедрению новых технологий.

Страны также будут работать над более тесным сотрудничеством в сферах логистики, военной мобильности и медицинского обеспечения.

В конце октября сообщалось, что постоянная бригада Бундесвера в Литве будет использовать средства радиоэлектронной борьбы для раннего предупреждения о военной активности в Калининградской области РФ и Беларуси.

Напомним, Литва и Германия подписали соглашение, которое окончательно закрепляет все детали размещения бригады Бундесвера, в сентябре 2024 года. Подразделение официально начало дежурство с мая 2025 года.

Общая численность немецкой бригады в Литве составит 4 800 военнослужащих и 200 гражданских сотрудников.

Летом министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что процесс развертывания немецкой бригады в Литве проходит согласно плану, но имеются определенные пробелы в кадровом составе.